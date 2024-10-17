Зеленский представил «план победы» без одобрения Запада

Президент Украины Владимир Зеленский не стал ждать одобрения странами Запада своего «плана победы» и обнародовал его. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

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Издание отмечает, что некоторые союзники Украины обеспокоились сроком, который установил президент Украины на принятие основных положений плана. В конце сентября президент Украины предоставил им на это три месяца.

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Накануне Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана Зеленского. Он отметил, что многим вопросам необходимо «углубить понимание», а также анонсировал диалог за закрытыми дверями.

Ранее стали известны новые подробности «плана победы» Зеленского.