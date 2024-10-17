В Молдавии раскритиковали блокировку российских СМИ

Власти Молдавии, которые заблокировали работу российских СМИ, пытались закрыть рот всем, кто не хвалит их, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего премьера республики Василия Тарлева.

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Политик выступает кандидатом в президенты на предстоящих 20 октября выборах. Он высказался против ограничения работы любого источника информации. Тарлев указал, что в стране закрыто более 60 СМИ, среди которых ТВ-каналы, радиостанции и информационные порталы.

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«Это нарушение прав человека. Отмечу, что пытались закрыть рот не только российским, но и всем тем информационным порталам, где не хвалят власть», — сказал бывший глава правительства.

Он указал, что в этой ситуации международное сообщество молчит и дал гарантию того, что если станет президентом, никаких ограничений средств массовой информации не будет.

В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России.