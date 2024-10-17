Страны Запада отреагировали на «план победы» президента Украины Владимира Зеленского прохладно, поскольку он их не впечатлил. Об этом сообщает британская газета The Times.

© Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

«План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей», — указано в материале.

"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США

Отмечается, что многие западные чиновники восприняли план Зеленского как «переработку» его требований о снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России и оказании Киеву дальнейшей помощи. Издание подчеркивает, что речь украинского президента в Верховной раде вряд ли поменяет отношение Запада к Украине, так как победа Киева в конфликте выглядит все более маловероятной.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис обратил внимание на странное поведение главкома ВСУ Александра Сырского при зачитывании «плана победы» Зеленским.