Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, где с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом обсуждал странное поведение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского во время зачитывания «плана победы» Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Аналитики заметили, что, несмотря на регулярные овации и вставания с мест, лица чиновников выражали озабоченность и неоднозначность. Особенно это было заметно на лице Сырского.

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«Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — указал Дэвис.

По словам Джонсона, такая реакция на «план победы» означает несоответствие между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет его окружение.