Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил стремление прокурора Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинением премьера Великобритании Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистами после Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

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«Не может быть никакой моральной эквивалентности между демократией, защищающей себя законными средствами, и организацией, практикующей терроризм», — заявил премьер-министр.

Нетаньяху выразил надежду, что МУС не примет обвинений в отношении израильских политиков.

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В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, так как они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.

Кроме того, Хан потребовал выдать ордеры на лидеров палестинского движения ХАМАС.