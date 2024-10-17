Политик заявил, что победа Харрис угрожает безопасности границ США

Кандидат в американский конгресс Дэниел Бутьерес выразил мнение, что потенциальная победа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис может иметь катастрофические последствия для безопасности границ США. По словам политика, речь идёт о наплыве нелегальных мигрантов в страну.

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«Я не вижу, как они собираются это остановить… Если они победят на этих выборах, для нашей страны всё кончено», — цитирует Бутьереса РИА Новости.

Харрис заявила, что не продолжит президентский курс Байдена в случае победы

Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что миграционная политика Харрис носит антиамериканский характер.

Также американский предприниматель Илон Маск обвинил Харрис в желании уничтожить человечество.