У плана победы Владимира Зеленского существует скрытый подтекст, который подразумевает начало третьей мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Леонида Бабашова.

По его словам, Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс, «чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией». Парламентарий указал, что Альянс, прежде всего, военная структура, нацеленная на зарабатывание больших денег.

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«На подобный суицид, который предлагает им Зеленский, эти торговцы смертью точно не пойдут», — отметил Бабашов.

Зеленский презентовал в Верховной Раде план по урегулированию конфликта. Документ содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в Североатлантический альянс с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием Запада по территории России, третий — размещение на украинской территории «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.