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В Госдуме заявили о скрытом подтексте в "плане победы" Зеленского

У плана победы Владимира Зеленского существует скрытый подтекст, который подразумевает начало третьей мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Леонида Бабашова.

В Госдуме заявили о скрытом подтексте в «плане победы» Зеленского
© globallookpress.com

По его словам, Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс, «чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией». Парламентарий указал, что Альянс, прежде всего, военная структура, нацеленная на зарабатывание больших денег.

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«На подобный суицид, который предлагает им Зеленский, эти торговцы смертью точно не пойдут», — отметил Бабашов.

Зеленский презентовал в Верховной Раде план по урегулированию конфликта. Документ содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в Североатлантический альянс с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием Запада по территории России, третий — размещение на украинской территории «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.