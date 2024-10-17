СМИ: Шольц теряет рейтинг из-за поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за военной поддержки Украины потерял рейтинг одобрения. В The New York Times отметили, что такая поддержка «стоила ему дорого».

«Конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — говорится в статье.

Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным

Ранее Шольц заявил, что ФРГ будет делать основной акцент в военной помощи Киеву на средствах ПВО.

Также, по его словам, Германия и ряд стран передадут Украине военную помощь на €1,4 млрд.