В США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис

Американский лидер Джо Байден хочет «затмить» вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис в международной повестке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

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По его словам, Харрис перед выборами следует играть лидирующую роль. Ведение Байденом переговоров с Израилем относительно выбора целей для ответа на ракетную атаку Ирана выглядит «странным зрелищем». Главе Белого дома следовало делать всё возможное, чтобы остановить дальнейшие удары, считает журналист.

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Херш указал, что после выборов президента США команда Байдена, отвечающая за международную политику, включая главу госдепа Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, покинет американскую администрацию, оставив страну погрязшей в войнах на Украине и Ближнем Востоке».