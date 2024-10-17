Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена

Вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что в случае победы на выборах в ноябре не станет продолжать президентский курс Джо Байдена.

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"Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

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Харрис пояснила, что "большая часть ее карьеры пришлась не на Вашингтон", в отличие от Байдена. Вице-президент также утверждает, что представляет "новое поколение лидеров".

Ранее в интервью телекомпании ABC Харрис спросили, что бы она сделала иначе, чем Байден. Вице-президент ответила, что ей ничего не приходит на ум.