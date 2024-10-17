Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признаком исторического невежества и неуважения слова президента Франции Эммануэля Макрона о создании еврейского государства указом ООН. Нетаньяху сказал, что Израиль появился в результате арабо-израильской войны.

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Макрон после вызова израильского посла в Париже в МИД на совете министров заявил, что Нетаньяху не должен забывать, что Израиль был создан указом ООН.

Глава израильского правительства пояснил, что ООН признала право еврейского народа на государство, но она не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет.

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Нетаньяху добавил, что современный Израиль был создан благодаря жертве борцов войны за независимость, среди них многие пережили Холокост и французский режим Виши. По словам политика, эти борцы смогли противостоять натиску пяти арабских государств, не принявших план ООН по разделу подмандатной Палестины.

Нетаньяху в интервью Figaro подчеркнул, что ООН не участвовала в этой войне. Он назвал «удручающим искажением истории» слова Макрона.

Премьер считает «постыдным» призыв французского лидера к международному эмбарго для Израиля в отношении оружия, которое использует в Газе и Ливане.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН.