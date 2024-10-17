В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о содержании секретных приложений к плану Украины по урегулированию конфликта, который не нашел поддержки у союзников Запада, сообщает РИА Новости.

Зеленский 16 октября презентовал в Верховной Раде план по урегулированию конфликта. Документ состоит из пяти пунктов и содержит три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в Североатлантический альянс с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием Запада по территории России, третий — размещение на украинской территории «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.

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Подоляк указал, что в приложениях указано, какое должно быть оружие, «чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила».

«Еще раз подчеркиваю, в глубине РФ. Какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия», — отметил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским «план победы», сказала, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. Дипломат отметила, что данный план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.

До этого постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Киевом дальнобойного американского оружия остаются прежними.