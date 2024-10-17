"План победы", публично представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной раде, едва ли приведет к изменению политики союзников Киева. Об этом в британской The Times пишет московский корреспондент издания Марк Беннеттс.

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"Маловероятно, что его выступление изменит позиции западных политиков, когда до выборов в США остается всего несколько недель", - говорится в статье.

В другой статье The Times, посвященной "плану победы" Зеленского, отмечается, что ранее негласный проект плана был "прохладно принят" западными лидерами, а в Вашингтоне "остались не впечатлены отсутствием стратегического наполнения" в документе, который был охарактеризован как повторение уже звучавших просьб Киева передать ему больше современных вооружений.

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16 октября Зеленский представил свой "план" завершения конфликта. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. План также предусматривает создание на территории Украины некоего "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление Украины при поддержке западных стран. План включает секретные приложения, которые были представлены только государствам НАТО, обладающим значительным военным потенциалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.