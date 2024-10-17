Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон показал свое незнание истории и проявил неуважение, заявив о том, что Государство Израиль появилось на основании резолюции ООН.

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"Это свидетельствует о незнании истории и отсутствии уважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его", - сказал Нетаньяху в интервью газете Le Figaro.

По его словам, обретение Израилем государственности произошло по итогам Войны за независимость.

Макрон напомнил Нетаньяху историю создания Израиля

Нетаньяху добавил, что ООН "не принимала участие в войне 1948 года", зато в ней участвовали люди, "пережившие Холокост и режим Виши". В последнем случае речь идет о коллаборационистском правительстве Франции, действовавшем в период немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

"Поэтому говорить о том, что ООН создала Государство Израиль, - это удручающее искажение истории", - заключил Нетаньяху.

Ранее газета Le Parisien со ссылкой на источники сообщила, что на закрытом заседании совета министров Макрон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Газета отмечает, что президент сделал это заявление в контексте израильских операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах", которые проводятся в местах размещения позиций Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), и вызова посла Израиля в МИД Франции из-за ударов по миротворцам.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.