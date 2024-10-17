В Белом доме назвали дату встречи по Украине в формате «Рамштайн»

Саммит контактной группы по помощи Украине на военной базе Рамштайн состоится в ноябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Уточняется, что встреча будет проходить виртуально. На саммите будет обсуждаться дополнительная помощь Киеву.

В Германии оценили сроки проведения встречи в формате «Рамштайн»

Изначально встреча в формате «Рамштайн» была назначена на 12 октября, однако затем ее перенесли на неопределенный срок. В рамках саммита президент Украины Владимир Зеленский планировал еще раз представить свой «план победы».

Однако незадолго до встречи стало известно, что глава США Джо Байден не сможет присутствовать из-за урагана «Милтон».