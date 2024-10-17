В Турции сообщили об упавших в граничащей с Сирией провинции снарядах

В турецкой провинции Килис, граничащей с Сирией, упали по меньшей мере два снаряда. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

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Уточняется, что снаряды упали в заминированной зоне. По некоторым данным, после падения снарядов начался пожар.

В Турции сообщили о разрушениях в результате землетрясения

Тем временем источники в Минобороны Турции опровергли сообщения о том, что Вооруженные силы (ВС) страны якобы нанесли ответные артиллерийские и танковые удары.

Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что Россия и Иран должны помочь Сирии избежать обострения конфликта с Израилем. На пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что меры следует принять только России и Ирану, но и самой Сирии. Он призвал найти более эффективные решения «против этой ситуации, которая представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии».