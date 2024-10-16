Стало известно, за кого досрочно проголосовал Джимми Картер

Джимми Картер, 39-й президент США, досрочно проголосовал за кандидата на пост главы государства от Демпартии Камалу Харрис. Об этом пишет New York Times.

© Wikipedia

Выборы в США пройдут только 5 ноября, однако американцы могут проголосовать заранее — очно или по почте. В ряде штатов избиратели имеют право запросить бюллетень за полтора месяца до дня выборов.

Внук экс-президента Джейсон Картер подчеркнул, что его 100-летний дед был «особенно рад возможности» отдать голос за Харрис.

Мужчина отметил, что бюллетень его деда был помещен в ящик для сбора в местном здании суда.

Раскрыта стратегия Харрис перед президентскими выборами в США

Журналисты пояснили, что Картер на протяжении многих лет живет в Плейнсе — аккуратном городе на юго-западе Джорджии, голосует в округе Самтер, где многие до сих пор знают его как «г-на Джимми».

По их данным, бывший президент регулярно голосует на всеобщих, первичных и дополнительных выборах. В последние годы он голосовал исключительно по почте.