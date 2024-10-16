США объявили о выделении Украине нового пакета помощи

В Белом доме сообщили, что США выделили 425 миллионов долларов на оказание новой военной помощи Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно сообщению Белого дома, новая помощь отправится на Украину уже в ближайшие месяцы. В данный момент известно, что в очередной пакет будут входить сотни единиц техники, а также боеприпасы.

«Президент объявил о дополнительном пакете военной помощи для Украины на 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы», — сказано в сообщении.

Помимо этого в Белом доме уточнили, что президент США Джо Байден провел разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого он пообещал Украине выделить «широкий спектр дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и БМП, тысячи дополнительных единиц бронетехники».

Ранее генсек НАТО раскрыл подробности военной помощи Украине.