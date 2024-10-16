Белый дом обозначил свою позицию по ударам вглубь России

Вашингтон сохраняет в силе запрет на применение американского оружия для ударов вглубь России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Интерфакс.

Отвечая на соответствующий вопрос, по этому вопросу в Вашингтоне «ничего не изменилось». При этом, по словам Жан-Пьер, США продолжат оказывать военную помощь Киеву.

Она добавила, что 16 октября США объявят о выделении нового пакета вооружений для Украины.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины свой «план победы» над Россией. В частности, он предусматривает использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории РФ.