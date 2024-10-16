Израильские чиновники пообещали улучшить гуманитарную ситуацию в Газе

Чиновники из Израиля пообещали улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.

Как сообщает издание, после американского ультиматума о поставках оружия в Израиле пообещали поработать над исправлением ситуации в Газе. По словам одного из собеседников издания, Израиль серьезно отнесся к возникшей проблеме, и собирается «ответить на обеспокоенность» США.

«Израильские официальные лица убеждают своих коллег в США, что Израиль будет действовать быстро, чтобы улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе в связи с ультиматумом администрации Байдена», — сообщает издание.

Напомним, что ранее Белый дом направил министру обороны Израиля письмо, в котором пообещал ввести эмбарго на отправку оружия Израилю, если через месяц в секторе Газа не будет решен гуманитарный кризис.