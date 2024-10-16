Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о критической обстановке на Украине. Его слова приводит «Взгляд».

Кобахидзе указал, что в течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине, а «обстановка там тяжелейшая». По его словам, территория, которую Киев перестал контролировать после начала СВО, выросла в два с половиной раза — до 20%.

«Инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света. Погибли десятки тысяч украинцев, в том числе дети», — добавил Кобахидзе.

При этом, по его словам, грузинскому обществу все происходящее «предлагали увидеть как романтическое событие», но действующие власти показывают людям «голую правду».