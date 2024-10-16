Стало известно о мерах против ведущего, призывавшего убивать за русские фильмы и музыку

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Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) вынесла предупреждение телеведущему Альгису Раманаускасу за распространение запрещенной информации в соцсетях. Об этом пишет «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Ранее в СМИ появились публикации о скандальном ролике, который шоумен выложил в соцсетях. На видео Раманаускас беседует с гостем студии, говорит о том, что следует отбирать детей у родителей, которые слушают русскую музыку и смотрят российские фильмы. Затем, добавил он, нужно «расстреливать таких родителей».

В LRTK пояснили, что обратились к телеведущему с просьбой объяснить свое поведение.

«Раманаускас дал пояснения и указал, что контекст указанной передачи носил комедийный характер, и он, как создатель комедийного контента, использовал гиперболизацию, шарж и абсурд», — заметили в комиссии.

В ведомстве подчеркнули, что внимательно изучили ролик и пришли к выводу, что аргументы Раманаускаса о том, что информации носила комедийный характер, «не считаются достаточными».

Журналисты резюмировали, что шоумен широко известен в Прибалтике своей русофобской позицией и разжигающими ненависть высказываниями.