Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, считает постпред США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, которые приводит РБК, Пекин «поддерживает Россию». Дипломат отметила, что Китай якобы поставляет компоненты двойного назначения.

Китайская Народная Республика положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию, — заявила постпред США при военном блоке на брифинге с журналистами.

Смит не поделилась доказательствами того, что Пекин поставляет компоненты двойного назначения Москве. Постпред США добавила, что Вашингтон и его союзники будут и далее указывать на факты подобной «критической поддержки» России со стороны КНР.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев оценил план мирного урегулирования, который предлагает Китай. Парламентарий отметил, что Пекин открыто показывает США и ЕС конец эпохи многополярного мира.

Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс

Востоковед Лю Цзюнь высказывался о том, как президент России Владимир Путин продуманно смотрит на проблему использования ядерного оружия. Эксперт назвал главу РФ рациональным человеком. Лю Цзюнь добавил, что изменение ядерной доктрины России не означает его использование такого вида оружия.