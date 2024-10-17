Североатлантический альянс намерен постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с Россией на дальнюю перспективу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров обороны стран альянса. По его словам, к вопросу о том, как вести отношения с Россией, нужен «поэтапный подход».

Рютте отметил, что говорить на эту тему будут и в этом году, и на саммите НАТО в 2026 году. Генсек подчеркнул, что речь идет об обсуждении долгосрочных перспектив отношений, поскольку в краткосрочной ситуация сводится к задаче не позволить России одержать верх на Украине. Он добавил, что прежние отношения НАТО и России не восстановятся «в ближнем или дальнем будущем».

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Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс получил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что план НАТО будет обсуждать «за закрытыми дверями», передает «Радиоточка НСН».