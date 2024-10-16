В Офисе Зеленского раскрыли содержание тайных приложений «плана победы»

Тайные приложения «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского посвящены ударам по территории России. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

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Он подчеркнул, что в засекреченных частях плана говорится о разрушении российской логистики, а также уничтожении важных объектов, в том числе мест скопления войск.

«Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — сказал он в интервью изданию.

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» Верховной Раде. Его первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России.