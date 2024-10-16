В Ливане зафиксирован случай холеры

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливане Абдинасир Абубакар заявил, что на севере страны зафиксирован случай холеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга. По словам Абубакара, из-за прибытия в страну сотен тысяч беженцев риск передачи заболевания расценивается как очень высокий.

«На днях был подтвержден случай заболевания холерой на севере Ливана в районе, где население не было вакцинировано. С прибытием сотен тысяч людей, спасающихся бегством с юга страны, которые не имеют никакой защиты от этого заболевания, риск передачи очень высок», — заявил он.

Помимо этого Абубакар заверил, что ВОЗ принимает все необходимые меры для отслеживания ситуации.

Напомним, что холера является крайне заразным заболеванием, которое передается через употребление зараженной воды или пищи. Она вызывает острую диарею, а в тяжелой форме может привести к смерти.

Ранее ВОЗ сообщила о 23 атаках на систему здравоохранения в Ливане с сентября.