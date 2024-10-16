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Проживающие в РФ молдаване призвали не признавать выборы в республике

Проживающие в России граждане Молдавии передали в посольство республики петицию с требованием признать незаконными предстоящие президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей диаспоры и сам документ. Российская газета

Петицию подписали более двух тысяч человек. Документ адресован председателю ЦИК Молдавии Анжелике Караман и послу в России Лилиану Дарию. Граждане также требуют проверить действия президента Молдавии Майи Санду. Lenta.ru

Молдаване недовольны тем, что в РФ открылось лишь пять избирательных участков для восьми тысяч зарегистрировавшихся для голосования человек. Газета.Ru

Проживающие в РФ молдаване призвали не признавать выборы в республике
© РИА Новости
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