Обвинения США против Китая за помощь России и «склонение чаши весов» конфликта на Украине являются ложными и лицемерными. С соответствующим ответом в интервью Вашингтоне Лю Пэнъюй.

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«США выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный», — сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что Пекин всегда был «благоразумным и ответственным» в вопросе экспорта военной техники и товаров двойного назначения. По его словам, Китай продолжает содействовать мирным переговорам и не собирается быть «козлом отпущения и расплачиваться за действия других».

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, так как поддерживает Россию. По ее словам, КНР также занимается поставкой компонентов двойного назначения.