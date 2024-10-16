Раскрыта стратегия Харрис перед президентскими выборами в США

Кандидат на пост президента США от Демпартии Камала Харрис накануне выборов выбрала стратегию усиления нападок на своего соперника от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишут обозреватели Кен Томас и Тарини Парти в статье для Wall Street Journal.

Видеозапись с Трампом, которую Харрис представила на митинге накануне, является частью решения вице-президента подвергать своего соперника более резким выпадам в последние недели гонки, отметили авторы статьи.

По их данным, Харрис предупредила помощников, что намеревается использовать ролики с выступлений Трампа в качестве доказательств тех или иных его высказываний.

По мнению экспертов, этот шаг является правильным ходом, позволит значительно усилить аргументацию.

Кроме того, кандидат от демократов призывает избирателей смотреть предвыборные митинги Трампа. По ее мнению, политик странно ведет себя в ходе публичных выступлений.

Вместе с тем, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт предположила, что Харрис отчаянно нападает на соперника в силу того, что «проигрывает».