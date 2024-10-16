В Германии фразой «нет слов» высказались о «плане победы» Зеленского

Немецкий журналист и аналитик Юлиан Репке раскритиковал «план победы», представленный Владимиром Зеленским, и заявил, что инициатива не переломит ситуацию на поле боя. Мнением он поделился в соцсети X. Lenta.ru

«Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары вглубь России западным оружием не будет, совместного ПВО против российской авиации не будет», - предрек Репке поэтапное фиаско «плана победы». А о таком пункте, как «полное освобождение страны», по мнению немецкого эксперта, и речи не может идти. «Нет слов», - разочарованно подытожил Репке свои впечатления. Российская газета

Зеленский 16 октября публично представил Верховной Раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. News.ru