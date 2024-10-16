Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали во всех его просьбах во время визита в Европу. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

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"Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу. Встреча в Рамштайне была отменена Байденом, мы сейчас получаем все больше сообщений, что ее и не будет. В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом", — сказал британец.

Как отметил Меркурис, западные партнеры не дали ему разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Зеленский также не смог добиться ускоренного пути вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО), подчеркнул эксперт.

Накануне Зеленский посетил Великобританию, Францию, Германию и Италию.

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой "план победы", состоящий из пяти пунктов. Помимо вышеперечисленного, в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также "совместное с партнерами поражение российской авиации".

В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.