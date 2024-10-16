Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что сейчас не лучшее время для того, чтобы пригласить Украину в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала во время онлайн-брифинга. По словам Смит, в НАТО все еще рассчитывают, что Украина станет членом альянса, но сейчас для этого не лучшее время. Она также добавила, что в ходе министерской встречи НАТО участники разговора обсудят дальнейшую помощь Украине.

«Мы не в той точке сейчас, чтобы альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе», — заявила она.

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