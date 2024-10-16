Соединенное Королевство будет готово ввести ограничительные меры против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе заседания в парламенте представители оппозиции спросили главу правительства о том, готов ли он ввести санкции против китайских юридических и физических лиц, которые якобы осуществляют поставки в Россию военной микроэлектроники и комплектующих.

«Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате [общин]», — подчеркнул Стармер.

Лондон рассматривает возможность отправки своих военных на Украину

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Цзяньвэй сообщил журналистам, что Соединенные Штаты и другие западные страны опасаются близких отношений Пекина и Москвы, распространяют ложь и заблуждения с тем, чтобы демонизировать их.