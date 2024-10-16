Экс-депутат Рады раскрыл реакцию Запада на "план победы" Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что страны Запада уже давно отвергли мирный план Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как считает Килинкаров, Верховная рада Украины узнала о плане Зеленского в последнюю очередь, тогда как на Западе его содержание уже давно было «известно и отвергнуто». Помимо этого бывший депутат также считает, что именно несогласие с планом Зеленского стало причиной того, что последний саммит на базе Рамштайн в Германии не состоялся.

«Все пять пунктов зависят не от Украины. Такой вот гениальный "план победы" Зеленского: Запад должен укрепить оборону и безопасность Украины, Запад должен, Запад должен, и все, ничего нового», — заявил Килинкаров.

Он также добавил, что жители Украины понимают нереалистичность плана Зеленского, поэтому выступают с критикой инициативы.

«Если их (власти Украины — прим. ред.) послушать, то на Украине все хорошо: Украина побеждает, Россия проигрывает, все идет по плану, правда, по какому, никто не знает. А на самом деле украинцы видят, что не все хорошо», — считает бывший политик.

Ранее Зеленский представил в Раде свой план по завершению конфликта на Украине.