Пока вы не уснули: совет Пескова Кадырову и детали «плана победы» Зеленского

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Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию из-за заказа его убийства

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о попытке покушения не него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту ситуацию, отметив, что в случае реальной угрозы Кадырову следует обратиться в правоохранительные органы.

«Если есть угроза, то пусть обращается в правоохранительные органы», — заявил Песков.

Он добавил, что других комментариев по данному вопросу быть не может.

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Зеленский представил в Раде «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Нардеп сообщил о важности проведения совместных защитных операций с европейскими странами для сбивания дронов в небе над Украиной, а также о необходимости снятия ограничений партнерами по применению западных ракет по военным объектам на российской территории.

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Стало известно о мощном ударе «Торнадо-С» по центру логистики ВСУ

© МО РФ

Расчет РЗСО «Торнадо-С» ВС России в ночь на 16 октября нанес точечный удар по складу боеприпасов в селе Светлое под Покровском, тем самым уничтожив главный логистический объект ВСУ в этом районе, сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан». Уточняется, что склад использовался для снабжения украинских подразделений, находящихся на Часовярском направлении. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Удар был произведен с использованием реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» и поразил ключевой логистический объект 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, — указывается в сообщении.

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В Подмосковье расстреляли участника СВО

Неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, 16 октября неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчину спасти не удалось. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

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Казахстан передумал вступать в БРИКС

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Касым-Жомарт Токаев получал предложения о вступлении страны в БРИКС, но пока у Астаны нет таких планов. Об этом сообщает Tengrinews.

Очередной саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Президент Казахстана приглашен на этот форум в качестве гостя. Уали сообщил, что Токаев планирует выступить на расширенном заседании БРИКС 24 октября.

Пресс-секретарь Токаева заявил, что Казахстан «с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС». Страна поддерживает призывы лидеров организации к построению справедливого и демократического миропорядка, «свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав».

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Умер актер Николай Пархоменко

© kino-teatr.ru

Скончался актер и театральный деятель Николай Пархоменко. Зрителю он известен по главной роли в драме "Выкидыш" (21+), снятой в 1991 году на Одесской киностудии.

Пархоменко родился в 1943 году в селе Грабово, Сталинская область (после - Донецкая, ныне - ДНР).

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Раскрыта сумма арестованных активов генерала Кузнецова

Суд арестовал счета в банках, ряд объектов недвижимости и другие активы на более чем 300 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову и его родственникам. Такую сумму раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас по делу генерал-лейтенанта и его предполагаемого сообщника назначены новые экспертизы, в том числе финансово-экономические и бухгалтерские.

Кузнецов обвиняется в получении взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Он находится под стражей и не признает свою вину по делу.

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Shaman сможет производить алкоголь и шампуни под брендом «Я русский»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

Под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь (водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром, джин и другие алкогольные напитки), а по второй — шампуни, пену для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, гели для волос, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду, блестки для ногтей и игрушки для взрослых.

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Мотоциклист снял свою гибель на видео в Краснодаре

В Краснодаре 36-летний мотоциклист погиб после столкновения с трамваем. Видео, снятое мужчиной в последние минуты его жизни, опубликовал Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани.

По данным автоинспекторов, мужчина 1988 года рождения вел мотоцикл со скоростью, «не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением». Он проехал перекресток в нарушение требований дорожного знака, запрещающего движение без остановки. Мотоциклист врезался в трамвай и скончался на месте ДТП.

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Французский клуб подал иск в CAS на российскую волейболистку

© ЖВК "Локомотив"

Французский волейбольный клуб «Волеро» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за ситуации с российской диагональной Екатериной Пипуныровой. Об этом сообщает «БО Спорт».

По информации источника, российская волейболистка подписала с «Волеро» контракт на сезон 2024/25, а через несколько месяцев подписала ещё одно соглашение с калининградским «Локомотивом», за который сейчас выступает. В контракте французского клуба с Пипуныровой был пункт, что все спорные ситуации между клубом и игроком будут решаться CAS. Владелец команды Став Якоби им воспользовался после того, как во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проигнорировали его письма.

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