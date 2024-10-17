Президент Украины Владимир Зеленский не смогу сказать, почему в его плане победы содержаться исключительно требования к западным союзникам, но отсутствуют обязательства для самого Киева. В рамках пресс-конференции с журналистами перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе, 17 октября, украинский лидер уклонился от соответствующего вопроса.

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Зеленского попросили прокомментировать слова критиков о том, что «план победы» предполагает односторонние усилия стран Запада — в нем нет положений, обязующих саму Украину к каким-либо действиям.

— Что касается плана победы: во-первых, мы сделали его не для критиков... Наш план — усилить Украину... Я считаю, что это отлично, что этот план не зависит от воли России, только от воли наших партнеров, — ответил Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

Папка, в которую сложили так называемый план победы украинского президента Владимира Зеленского, может стать мемом благодаря своему внешнему виду. Соответствующие кадры появились в Сети после того, как спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук продемонстрировал журналистам первую страницу документа. На видео можно заметить, что на первой странице так называемого плана победы мелкими черными буквами написано «План перемоги», при этом вся остальная страница пуста. Сам Стефанчук не смог сдержать улыбку, показывая журналистам папку.

Владимир Зеленский предоставил западным союзникам три месяца для согласования своего «мирного плана» по Украине. Ускорение этого процесса связано с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки.