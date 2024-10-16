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Подоляк: план Зеленского предполагает принуждение России уйти на границы 1991-го

Так называемый мирный план Владимира Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает издание «Страна».

Стали известны новые подробности «плана победы» Зеленского
© РИА Новости
«Это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путем. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остается слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории», — сказал Подоляк.

Также Подоляк рассказал, что в тайных положениях «плана победы» Зеленского идет речь об ударах по территории России.

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Помимо вышеперечисленного, в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

В офисе Зеленского раскрыли содержание тайных приложений «плана победы»

В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

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