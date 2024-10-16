Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посоветовал тратить необходимые объединению деньги на укрепление обороны уже сейчас, беря их в долг и увеличивая финансирование поставок вооружений Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном по заказу Еврокомиссии (ЕК), заявил, что Евросоюз может прекратить свое существование, если не ускорит экономический рост и не пересмотрит свои амбиции. Он отметил, что США больше не готовы быть «зонтиком безопасности» для Европы, а ЕС пока не способен полностью защитить себя сам. Инвестиции в увеличение обороноспособности объединения в ближайшие 10 лет политик оценил в 500 миллиардов евро.

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По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 50 миллиардов евро в год на оборону – это «немного, если понимать наши потребности».

«Страны могут взять новые долговые обязательства ЕС, как во время коронавируса. Но брать долг для чего, могут спросить страны. Чтобы финансировать что? Прежде всего, чтобы направить больше усилий на военную поддержку Украины», - заявил он.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал «слишком медленным» производство вооружений в ЕС и США. Он отметил, что расширение украинских оборонных мощностей позволило бы сократить сроки поставок с нескольких лет до нескольких месяцев. А газета The Washington Post отмечала, что в Европе признают невозможность обеспечить оружием ВСУ.

При этом Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.