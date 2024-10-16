Шольц дал обещание Израилю

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил власти Израиля в том, что Германия продолжит поставлять оружие еврейскому государству, несмотря на критику его действий в секторе Газа и в Ливане.

"Поставки осуществляются и будут все новые поставки. Израиль может на это положиться", - сказал глава правительства ФРГ, выступая в Бундестаге.

В то же время он подчеркнул, что в борьбе с ХАМАС и "Хезболлах" Израиль должен соблюдать гуманитарное право.

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Шольц предостерег также Иран от нападения на еврейское государство.

"Иран играет с огнем. Это должно прекратиться", - заявил канцлер.

Ранее газета Bild сообщила, что власти Германии с марта не выдавали разрешения на экспорт оружия в Израиль из-за позиции министров от "зеленых" - глав Минэкономики Роберта Хабека и МИД Анналены Бербок. По информации издания, они блокировали поставки, добиваясь гарантий того, что оружие не будет использоваться "для геноцида". В итоге еврейское государство на прошлой неделе предоставило такие письменные гарантии.