Премьер Бельгии усомнился в успехе «плана победы» Зеленского

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе «плана победы» Владимира Зеленского. Lenta.ru

«Необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент окажется удачным. Является ли этот план удачным, зависит не только от нас, но и от другой стороны», — сказал де Кроо. News.ru

Украинский президент представил свой «план победы» на выступлении в Верховной раде. Он объявил, что в его программе пять пунктов: первый — геополитический, второй и третий — военные («оборона» и «сдерживание»), четвертый касается экономики, а пятый — безопасности. Ura.Ru