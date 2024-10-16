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Стефанчук показал пустой лист вместо "плана победы" Зеленского

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук показал журналистам пустой лист вместо "плана победы" Владимира Зеленского.

Стефанчук показал пустой лист вместо "плана победы" Зеленского
© globallookpress.com

В среду Зеленский представил в Раде свой "победный план" из пяти пунктов.

После заседания к журналистам вышел спикер Стефанчук. Он заявил, что документ обсудили на закрытой встрече руководителей фракций. План "поддержали единогласно все политические силы", заявил спикер.

По его словам, документ содержит 13 страниц.

В руках у него была тонкая красная папка, в которой лежал "план победы". Журналисты попросили Стефанчука показать его.

Он открыл папку и показал чистый лист, на котором сверху было написано "план перемоги".

"По-моему, это самое главное", - сказал Стефанчук.

Напомним, план Зеленского включает приглашение Украины в НАТО, продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары, размещение на территории Украины "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада.