Трамп рассказал, зачем недавно звонил в Google

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп рассказал, что недавно позвонил генеральному директору Google Сундару Пичаи, так как не смог найти через поисковик хороших историй о себе. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на интервью Трампа Bloomberg.

По мнению Трампа, Google скрывает положительную информацию о нем. Он предположил, что все это подстроено.

«В последнее время у меня много хороших историй, но вы не найдете их в Google. Я думаю, что Google подтасовывает все так же, как наше правительство. <…> Если обо мне есть 20 хороших историй и 20 плохих историй, вы увидите только 20 плохих», - заявил Трамп.

Трамп уже не раз обвинял американских технологических гигантов в предвзятости по отношению к нему. В августе стало известно, что предвыборный штаб его соперницы Камалы Харрис редактировал заголовки и описания новостей в поисковой рекламе Google.

Заголовки были отредактированы таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто The Guardian, Reuters, CBS News и другие крупные СМИ поддерживают Харрис. Сообщалось, что реклама достаточно точно имитировала реальную поисковую выдачу новостей и могла ввести пользователей в заблуждение. Трамп пригрозил, что Google «заплатит за это большую цену».