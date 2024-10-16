Эксперт объяснил посыл высказываний нового генсека НАТО

Эксперт Барабанов объяснил посыл высказываний нового генсека НАТО
Свежеиспеченный генсек НАТО Марк Рютте за последние два дня отметился громкими высказываниями. Сначала отпетый русофоб сообщил новому штабу альянса, что его сотрудники обеспечат изменения в конфликте на Украине, и что роль США как координатора оружейных поставок укронацистам отныне переходит к натовскому командованию в Германии. В среду же Рютте заявил, что НАТО обязана очень постараться ради того, чтобы киевский режим был в состоянии воевать дальше. Что стоит за резонансными репликами Рютте, и нужно ли на них обращать внимание - об этом "Российской газете" рассказал профессор МГИМО, программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов.
- Все эти заявления Рютте психологически понятны: он только заступает в должность, встречается с аппаратом, со штабом. Естественно, он, с одной стороны, должен пообещать, что поддержка Украины будет продолжаться - не получится сказать, что "все, мы устали, мы уходим". Тем более, в самом начале своего генсекства. Поэтому его слова - не то чтобы пустая вода: они важны в плане понимания того, что стратегический курс НАТО не изменится, и Украину они по-прежнему будут поддерживать.
С другой стороны, здесь и нет какой-то новой глубины: все то же самое говорил Столтенберг (предыдущий генсек альянса - прим. "РГ"). Понятно, что Рютте пытается намекнуть, что он будет более успешен, чем предшественник, но это еще "бабушка надвое сказала". Мне кажется, это просто такая психологическая атмосфера человека, только что заступившего в должность, который говорит, что при нем все будет лучше, и все будет хорошо.Что касается координации по линии НАТО в Германии… Возможно, это как-то связано с опасениями насчет победы Трампа на президентских выборах в США. Но мне кажется, что не совсем напрямую: тут, скорее, важно то, что эта структура, как и все натовские в Европе, уже объединяет представителей различных европейских стран, не только американцев. Может быть, расчет на то, что межгосударственная координация пойдет быстрее, если это будет обсуждаться в НАТО, а не американцами, и только потом выноситься на "Рамштайн" (контактная группа западных стран по поставкам вооружений киевскому режиму - прим. "РГ") или еще куда-нибудь. С точки зрения повседневной координации - и это можно связать со словами Рютте, что при нем, мол, все будет более эффективно - это как раз имеет некий смысл.