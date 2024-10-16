Эксперт объяснил посыл высказываний нового генсека НАТО

Свежеиспеченный генсек НАТО Марк Рютте за последние два дня отметился громкими высказываниями. Сначала отпетый русофоб сообщил новому штабу альянса, что его сотрудники обеспечат изменения в конфликте на Украине, и что роль США как координатора оружейных поставок укронацистам отныне переходит к натовскому командованию в Германии. В среду же Рютте заявил, что НАТО обязана очень постараться ради того, чтобы киевский режим был в состоянии воевать дальше. Что стоит за резонансными репликами Рютте, и нужно ли на них обращать внимание - об этом "Российской газете" рассказал профессор МГИМО, программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов.

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- Все эти заявления Рютте психологически понятны: он только заступает в должность, встречается с аппаратом, со штабом. Естественно, он, с одной стороны, должен пообещать, что поддержка Украины будет продолжаться - не получится сказать, что "все, мы устали, мы уходим". Тем более, в самом начале своего генсекства. Поэтому его слова - не то чтобы пустая вода: они важны в плане понимания того, что стратегический курс НАТО не изменится, и Украину они по-прежнему будут поддерживать.