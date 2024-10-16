Стало известно о возможной встрече супруга Елизаветы II с русским шпионом-пришельцем

Стало известно, что принц Филипп, супруг покойной королевы Великобритании Елизаветы II, хотел встретиться с «пришельцем» по имени Янус. Об этом пишет Daily Mirror.

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В новом фильме для Amazon Prime «Король НЛО» режиссер Марк Кристофер Ли утверждает, что и принц Филипп, и покойная королева Елизавета II были увлечены феноменом НЛО. Королевская чета якобы даже тайно нанимала ученых, чтобы выяснить, являются ли круги на полях местами посадки НЛО.

Ли также упоминает историю о возможной встрече принца Филиппа с неким пришельцем. По его словам, принц решил вступить в контакт с существом по имени Янус. Он попросил своего конюшего сэра Питера Хорсли исследовать вопрос и первым увидеть «пришельца».

«Этот конюший встречался в квартире в Челси с каким-то человеком или существом по имени Янус. Этот Янус сказал, что он инопланетянин и должен спасти нас, потому что мы фактически уничтожаем Землю. Он хотел лично поговорить с принцем Филиппом, обсудить с ним эти вопросы. Сейчас мы думаем, что Янус, возможно, не был инопланетянином, а мог быть просто русским шпионом», — рассказал Ли.

Похоже, у сэра Питера Хорсли тоже могли быть подозрения относительно Януса, потому что предложенная встреча так и не состоялась. Эпизод встречи в Челси описан в автобиографии сэра Питера Хорсли.

Ранее младший брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, оказался на грани выселения из королевской резиденции. Теперь у него есть время лишь до конца года, чтобы оплатить оставшуюся реставрацию, в ином случае ему придется съехать.