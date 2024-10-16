Шольц готов обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления в Бундестаге глава немецкого правительства высказался за проведение конференции по Украине с участием России.

«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — сказал Шольц.

При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что есть ясные принципы в усилиях по достижению мира. В частности, возможные решения нельзя принимать «за спиной Украины» или «без согласования с партнерами».

Напомним, что в июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Также Киев должен будет отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять безъядерный статус. Кроме того, санкции против России должны быть отменены.

После вторжения украинских войск в Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре или пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что ранее озвученные российским лидером предложения не аннулированы, однако на данном этапе Москва не будет разговаривать с Киевом.