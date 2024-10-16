Политолог оценил нежелание Казахстана вступать в БРИКС

Казахстан решил не вступать в БРИКС из-за стороннего давления, уверен политолог Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев пытается усидеть даже не на двух, а на большем количестве стульев. По его словам, на главу государства было оказано серьезное давление.

Токаев пытается усидеть не на двух стульях, а на большем количестве. Когда он говорит про универсальность ООН — это понятно, он же был высокопоставленным чиновником в этой организации. И, подчеркивая значимость ООН, он при этом и себя приподнимает. Кроме того, я полагаю, на него было оказано серьезное давление, — пояснил Светов.

Политолог отметил, что международные корпорации контролируют добычу нефти и газа в Казахстане довольно давно. По его словам, у казахстанской элиты «деньги лежат в Лондоне». Эксперт добавил, что решение по вступлению в БРИКС напоминает ситуацию, когда строительство атомной станции в Казахстане поручили международному консорциуму.

Казалось бы, что логично доверить это Росатому. Ведь Россия — их друг и партнер. Но нет. Добавлю, что если говорить об опасениях, то у Казахстана два мощных соседа, между которыми он зажат. Это РФ и Китай. И эти же два государства, в общем-то, отцы-основатели БРИКС. И соответственно, их голос и влияние будут достаточно сильными. Токаев этого тоже опасается, — заключил Светов.

Депутат Алексей Чепа ранее выразил уверенность, что в будущем Казахстан изменит свое решение и присоединится к БРИКС. По его словам, это личное дело государства. Парламентарий подчеркнул, что сейчас много стран интересуется организацией.