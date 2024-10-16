Шольц высказался по поводу вступления Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским не поменял своего мнения о неготовности в срочном порядке принять Украину в НАТО. Об этом со ссылкой официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта пишет РИА Новости.

По словам Хебештрайта, между Киевом и Берлином есть договоренность не разглашать подробности встречи Шольца и Зеленского на прошлой неделе, в ходе которой были представлены детали украинского мирного плана. Но позиция Германии по НАТО осталась прежней.

«Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет», - заявил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина.

Сегодня Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. Первые три предполагают приглашение Украины в НАТО, укрепление украинской обороны и углубление атак по территории РФ, а также размещение на украинской территории неядерных сил сдерживая Запада. В четвертом говорится о стратегическом экономическом потенциале Украины, а в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.

Перед тем как представить план украинцам, Зеленский ознакомил с ним западных союзников. По данным Associated Press, он дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им плана.