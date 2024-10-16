В Финляндии будут сотрудничать с Россией при одном условии

Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость возобновления полноценного сотрудничества с Россией после завершения конфликта на Украине. Газета.Ru

«Нам необходимо искать пути сотрудничества с Россией в долгосрочной перспективе после окончания войны», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о перспективе развития отношений Финляндии и России в ближайшие 10 лет. Lenta.ru

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что Россия никогда не перестанет быть соседом финнов, поэтому последние должны знать русский язык для понимания внутрироссийских процессов. ТАСС