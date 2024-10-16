Зеленский озвучил Западу сроки принятия «плана победы»

Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им «плана победы». Об этом пишет агентство Associated Press.

Первые заявления о «плане победы» появились в конце августа. На тот момент было известно, что он включает в себя четыре пункта, первым из которых было нападение на Курскую область. Позже к ним добавился пятый пункт, который понадобится Украине после победы. О полной готовности документа Владимир Зеленский заявил в середине сентября.

При этом заседание контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн», которое было запланировано на 12 октября, отменили. Решение приняли из-за президента США Джо Байдена, который отказался от поездки в Германию на мероприятие на фоне наступления на американское побережье урагана «Милтон».

Украинские чиновники ждали реакции от своих западных союзников на отмененной в итоге встрече контактной группы. При этом Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить план своего видения «победы» Украины, отмечает агентство.

«Однако никто пока не заявил о том, что поддержит план. Некоторые же [союзники] выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским. Он в конце сентября дал всего три месяца на принятие основных положений плана», - говорится в статье.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако переговорный процесс был прекращен по инициативе Киева.