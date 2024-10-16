Президент Польши испугался выпускников МГИМО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «никогда» не согласует кандидатуры польских послов, которые когда-то окончили МГИМО. Об этом сообщает Portal i.pl.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский решил, что более 50 послов страны завершат свои миссии. Также он отказался от десятка кандидатур послов, за назначение которых выступало предыдущее руководство МИД. В ответ Дуда отказался утверждать предложенные ему кандидатуры послов.

Дуда обвинил правительство премьера Дональда Туска в создании кризиса вокруг назначения дипломатов. Президент заявил, что правительство несет ответственность за снижение уровня дипломатических отношений со странами, куда не были направлены послы.

Дуда заявил, что правительство Туска предлагает в качестве послов выпускников МГИМО, а также дипломатов, которые назвали меры, принятые Варшавой в 2021 году на границе с Белоруссией, «преступлением против человечности».

«Такие люди должны представлять нас в важных институтах? Господин премьер-министр, я никогда на это не соглашусь!» - заявил Дуда.

В феврале 2023 года стало известно, что из МИД Польши уволили всех дипломатов-выпускников МГИМО. Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович еще в 2018 году говорил, что на руководящих должностях в МИД не осталось тех, кто работал в «коммунистических ведомствах» или был выпускником МГИМО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала увольнения выпускников МГИМО «политической чисткой» и грубым нарушением прав человека, «похожим на средневековую инквизицию». Она отмечала, что если сотрудники польского МИД действительно нарушали законы, им должны предъявить конкретные обвинения.